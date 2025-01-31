ووقع الاصطدام عند الساعة الثالثة والنصف فجر الجمعة (00:30 ت غ) عند مدخل قضاء الشامية بجنوب العراق، على طريق يربط مدينة الديوانية بمدينة النجف.

وقال مدير قسم العلاقات الإعلامية في هيئة صحة الديوانية عامر الكناني لوكالة فرانس برس: "توفي 7 أشخاص هم 4 رجال وامرأتان وطفلة، وأُصيب 42 بينهم اثنان حالتهما حرجة"، مشيرا إلى أن القتلى كانوا من ركاب السيارة والحافلة.

وأوضح مصدر إغاثي لفرانس برس أن الحادث حصل بعدما "فوجئ سائق الحافلة بتحول الطريق إلى اتجاه واحد، ما أدى إلى التصادم وانقلاب الحافلة وسقوطها في مجرى مائي".

واوضح أن القتلى والجرحى جميعهم عراقيون كانوا متّجهين إلى مدينة النجف لزيارتها.

وأكّد مصدر في شرطة الديوانية الحصيلة، مشيرا إلى أن ركاب الحافلة يتحدرون من محافظة البصرة بجنوب البلاد.

وتكثر حوادث المرور في العراق الذي يعاني تداعيات عقود من الحروب والنزاعات التي أدت إلى تداعي بناه التحتية لا سيما الطرق والجسور، واستشراء الفساد والإهمال.

وغالبا ما تعزو السلطات العراقية حوادث السير الى تجاهل السائقين الحد الأقصى للسرعة واستخدامهم هواتفهم المحمولة خلال القيادة، إضافة إلى استهلاك المخدرات والكحول.