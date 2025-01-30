وقال المصدر إن آسرا حسين أرسلت رسالة إلى زوجها حماد رضا، 25 عاما، لتقول "سنهبط في غضون 20 دقيقة" بينما كانت الرحلة رقم 5342 تقترب من مطار ريغان الوطني قبل الساعة 8 مساء بالتوقيت الشرقي ليلة الأربعاء.

كانت أسرا واحدة من 60 راكبا لقوا حتفهم عندما اصطدمت الطائرة، التي كانت تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" بمروحية بلاك هوك في طلعة تدريبية للجيش.

وقال حماد في المطار وهو في حالة من الذعر: "لقد أرسلت لي رسالة نصية تفيد بأنهم سيهبطون في غضون 20 دقيقة. لم تصل بقية رسائلي النصية وعندها أدركت أن شيئا ما قد يكون خطأ".

وأضاف: "أنا فقط أصلي أن يقوم شخص ما بانتشالها من النهر الآن، بينما نتحدث. هذا كل ما يمكنني أن أصلي من أجله".

وقال رئيس إدارة الإطفاء والخدمات الطبية الطارئة في واشنطن العاصمة جون دونيلي، الخميس، إن المسؤولين واثقون من أنهم سينتشلون جميع جثث القتلى في حادث الاصطدام الجوي.

وأضاف دونيلي: "يعتقد أن 67 شخصا لقوا حتفهم، 64 على متن طائرة الركاب و3 على متن مروحية بلاك هوك التابعة للجيش الأميركي".

وأكد أنه تم انتشال 28 جثة بالفعل، مضيفا أن المرحلة التالية من العملية ستقودها هيئة سلامة النقل الوطنية.

وتابع: "أنا واثق من أننا سنفعل ذلك، وسيستغرق الأمر منا بعض الوقت، وقد يتطلب الأمر بعض المعدات الإضافية".