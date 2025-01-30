وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني إن أجهزة الاستعلامات نجحت الأربعاء في الإطاحة بالمغني بعد تفكيك شبكة مروجة للمخدرات بحي ابن خلدون غرب العاصمة.

وأوضحت أنه بتعميق عمليات البحث والتحقيق تم التعرف على العنصر الرئيسي للشبكة، حيث تبين أنه مغني راب مشهور.

وقالت وسائل إعلام محلية إن القضاء أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد المغني سامح الرياحي المعروف بكنية "سامارا".

وأفادت إدارة الحرس الوطني بأن عملية إيقافه كانت "بعد متابعة دقيقة ورصد لتحركاته، حيث ألقي القبض عليه برفقة أحد أقربائه".

وبحسب نفس المصدر، مكنت عملية الإيقاف من ضبط مواد مخدرة وسيارات فاخرة ودراجات نارية كبيرة الحجم ومبالغ مالية هامة.

وتشن السلطات الأمنية التونسية حملات واسعة النطاق في عدة ولايات لمكافحة تجارة المخدرات المتنامية في الأحياء الشعبية وفي محيط المؤسسات التعليمية.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، إن الأجهزة الأمنية أوقفت في عام 2024 قرابة خمسة آلاف مروج للمخدرات مقابل 3165 مروجا عام 2023.

وتقدر نسبة الموقوفين في قضايا المخدرات في السجون التونسية، بقرابة الثلث من إجمالي عدد السجناء.