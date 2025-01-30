وذكرت وسائل إعلام سويدية أنه قٌتل في إطلاق نار بمدينة قريبة.

وأفادت الشرطة في بيان أنها "أوقفت 5 أشخاص خلال الليل ووضعتهم النيابة العامة قيد التوقيف" على خلفية قتل موميكا.

وكان سلوان موميكا (38 عاما) قد قام بعمليات حرق وتدنيس للقرآن في السويد.

وانتشرت فيديوهات حرق القرآن في أنحاء العالم، مما أثار الغضب والانتقادات في دول إسلامية عدة، وأدى لاندلاع أعمال شغب واضطرابات في أماكن عدة.

وكانت السلطات تقوم بالتحقيق معه للتحريض ضد جماعات عرقية في السويد.

وقالت محكمة ستوكهولم الجزئية إنه تم إرجاء إصدار حكم، الخميس، في محاكمة كان موميكا متهما فيها بسبب وفاة المتهم.

وأكدت وثائق قضائية والقاضي في القضية جوران لوندال أن المتوفي هو موميكا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السويدية.