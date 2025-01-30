ووفقًا لمصادر مطلعة، تشمل التسوية تخصيص 22 مليون دولار للمؤسسة غير الربحية التي ستصبح المكتبة الرئاسية المستقبلية لترامب، فيما سيُستخدم باقي المبلغ لتغطية الرسوم القانونية. بحسب "أسوشيتد برس".

تأتي هذه التسوية في وقت حساس بالنسبة لشركة "ميتا"، التي تسعى لإعادة بناء العلاقات مع إدارة ترامب، وسط لقاءات جرت بين الرئيس السابق والرؤساء التنفيذيين لعدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك مارك زوكربيرج.

كما أعلنت "ميتا" عن تبرع بمليون دولار للجنة تنصيب ترامب، وتراجعها عن سياسة التحقق من الحقائق على منصاتها، استجابةً لمطالب ترامب وحلفائه.

وكان ترامب قد انتقد في وقت سابق إجراءات شركات التواصل الاجتماعي، متهما إياها بالقيام "برقابة غير قانونية" ضد حرية التعبير، مما دفعه لرفع الدعوى القضائية بعد مغادرته البيت الأبيض.