وأشارت إدارة مكافحة الحرائق إلى أن قوارب الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث.

وذكرت إدارة شرطة العاصمة على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها تستجيب لحادث تحطم طائرة على ما يبدو في نهر بوتوماك.

وحسبما قالت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي فإن "عملية بحث وإنقاذ تشارك فيها عدة وكالات جارية".

وقال المطار في وقت متأخر إن جميع عمليات الإقلاع والهبوط توقفت.