وأضاف الراديو، الذي تديره بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، أن الطائرة أقلعت من حقل نفطي في الولاية الواقعة شمال البلاد قبل تحطمها.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من السلطات.

ووقعت عدة حوادث تحطم طائرات في جنوب السودان الذي مزقته الحرب في السنوات الماضية.

وفي سبتمبر 2018، توفي 19 شخصا على الأقل عندما تحطمت طائرة صغيرة تقل ركابا من العاصمة جوبا إلى مدينة ييرول.

وفي عام 2015، لقي العشرات حتفهم عندما تحطمت طائرة شحن روسية الصنع على متنها ركاب بعد إقلاعها من مطار العاصمة جوبا.