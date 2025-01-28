ووفق وسائل إعلام مغربية فقد قضت المحكمة بسجن المتهم (80 سنة) لمدة 5 أشهر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 500 درهم.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المسن بتهمتي "الضرب والجرح بواسطة السلاح في حق امرأة بسبب جنسها"، و"الضرب والجرح في حق طفل يقل سنه عن 15 سنة".

وفي منتصف يناير الجاري، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الرجل المسن وهو يعرض سيدة وطفلة للعنف وهو المشهد الذي أثار "غضبا" واسعا في المغرب ومطالب بمعاقبة المعتدي.

وكانت النيابة العامة قد أكدت في بيان أن التحقيق على خلفية مقطع الفيديو أوضح أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح الشرطة بمدينة تطوان، حيث أسفرت الأبحاث بعد شكاية تقدمت بها الضحية عن توقيف الرجل المشتبه فيه.