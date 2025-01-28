وكانت جماهير فيلادلفيا إيغلز لكرة القدم الأميركية تحتفل بفوز فريقها على واشنطن كومندرز، وصعوده إلى نهائي "سوبر بول".

وانتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر واقعة الدهس، حيث اخترقت السيارة صفوف المشاة وأسقطت العديد منهم أرضا، قبل أن تسيطر عليها الشرطة.

وقالت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية إن 8 أشخاص أصيبوا، في الحادث الذي وقع بحي سبرينغ غاردن، بينما ذكرت شرطة مدينة فيلادلفيا أن الإصابات تراوحت بين الكسور والكدمات.

وأكدت الشرطة إن امرأة عمرها 26 عاما كانت تقود سيارة "مرسيدس"، هي المتورطة في الحادث، وتم احتجازها للاستجواب.

وأضافت في منشور على منصة "إكس" أن الحادث لا يبدو متعمدا، بينما لا يزال التحقيق مستمرا.