وقال موقع "المصري اليوم" إن نيابة وسط القاهرة كانت قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة الاعتداء الجنسي على فتاة.

وأوضح أنه "بعد استئناف المتهم على الحكم بتاريخ 26 سبتمبر لسنة 2022 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وتعديل العقوبة عن التهمة الثانية بالبراءة وتأييد الحكم المستأنف ضده بشأن تهمة المواقعة بالإكراه".

وفي أكتوبر الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 3 سنوات على المحمدي إثر اتهامه بـالتعدي على فتاة في دولة قطر.

وتعود القضية إلى تاريخ 18 مايو 2021، بعد أن تقدمت فتاة إنجليزية تسمي "إليانور جاد سبينسر هارتي" بتقديم بلاغ في قسم شرطة مدينة خليفة بدولة قطر، يفيد باتهام اللاعب أحمد ياسر المحمدي بالتعدي عليها.

وقامت السلطات القطرية بالقبض عليه، ولكن تم إخلاء سبيله حتى يتم إجراء الكشف الطبي عليها وإثبات صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه، قبل أن يصدر الإنتربول مذكرة بالقبض على المحمدي، قبل أن يقرر العودة إلى مصر.

ونفى اللاعب جميع الاتهامات المنسوبة إليه خلال التحقيقات، مؤكدا عدم إقامة علاقة جنسية مع الفتاة مقدمة البلاغ رغما عنها، مدعيا أن المجني عليها صديقته.