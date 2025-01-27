وتُظهر الصور أن الكلمات تم تشكيلها باستخدام أنابيب قديمة وقطع خشبية، بالقرب من صفوف من حاويات الشحن في ساحة السكك الحديدية التابعة لشركة "Union Pacific" عند تقاطع شارع سيزار شافيز وشارع ميشن. المنطقة معروفة بوجود تجمعات للمشردين الذين ينصبون خيامهم هناك خلال الليل.

إلى جانب الكلمات "HELP" و"TRÁFFICO"، يمكن رؤية عبارات مثل "LAPD" (شرطة لوس أنجلوس) و"Federal" مكتوبة على الأنقاض.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة بواسطة "Living Atlas" أن اللافتات موجودة منذ 15 أغسطس 2024 على الأقل، فيما لم تظهر في صور تعود إلى نفس التاريخ من العام الماضي.

وأشار بعض مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) إلى أن هذه اللافتات قد تكون من عمل رجل مشرد يعيش في المخيم، لكن السلطات لم تؤكد هذه المعلومات بعد.

ويخشى بعض المراقبين أن تكون اللافتات محاولة للفت انتباه السلطات إلى أنشطة غير قانونية في المنطقة، لا سيما قضايا الاتجار بالبشر.

وتُعد لوس أنجلوس واحدة من أهم ثلاث نقاط دخول للاتجار بالبشر في الولايات المتحدة، حيث شهدت وسط المدينة على مر السنين ارتفاعًا في حالات الاستغلال الجنسي والعمل القسري.

ووفقًا للخط الساخن الوطني للاتجار بالبشر، تم تسجيل 2,803 مكالمات من منطقة لوس أنجلوس بين عامي 2007 و2016، وأظهرت 884 حالة مؤشرات واضحة على الاتجار بالبشر.