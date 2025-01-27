عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تقديم شهادته في المحكمة بخصوص تهم فساد موجهة إليه، بعد انقطاع دام شهرا بسبب عملية جراحية لإزالة البروستاتا. وقد بدا متعبًا وكان برفقته طبيبه حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وفي رده على الأخبار التي راجت حول حالته الصحية، نفى نتنياهو ما تم تداوله من معلومات عن إصابته بمرض سرطان البروستاتا.
وقال: " أنا أذهب إلى المستشفى طوال اليوم، لا أعاني من سرطان البنكرياس أو أي مرض عضال كما تم الإشارة إليه. إن ما يقال كذب".
وفي 30 ديسمبر الماضي، أعلن مستشفى إسرائيلي،أن رئيس نتنياهو خضع لعملية جراحية ناجحة في البروستاتا.
وخضع نتنياهو للعملية بعد تشخيص إصابته بعدوى في المسالك البولية، بحسب ما أعلن مكتبه.
وقال المكتب حينها إن نتنياهو البالغ 75 عاما أجرى فحصا في مستشفى هداسا حيث تم تشخيص "إصابته بعدوى في 15:35:24 ناجمة عن تضخم حميد في البروستاتا".