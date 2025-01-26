ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر بإدارة الأمن في حمص قوله: "تبلغت الجهات الأمنية في المحافظة معلومة اختطاف الدكتورة الجامعية رشا ناصر العلي قبل 5 أيام وبدأت عمليات البحث والتحري عنها".

وأضاف المصدر: "لا تزال التحقيقات مستمرة حتى الآن بالتنسيق مع أهل المخطوفة، لمعرفة أفراد العصابة الإجرامية ومحاسبتهم".

وأكد أن "ما تم ترويجه عن العثور على جثمان الدكتورة رشا ناصر العلي غير صحيح، وما يزال البحث جاريا عنها، ولا يوجد معلومات دقيقة بشأنها حتى الآن".

واختتم المصدر بالقول: "نؤكد أننا لن نتغاضى أو نترك أي قضية دون ملاحقة وسنعيد الحق لأهله ونحاسب المجرمين، وسنكون الدرع عن أهلنا وحماة استقرارهم، وندعو أهلنا للتعاون مع عناصرنا بهذه المرحلة".

ووفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن العلي أستاذة مساعدة في كلية الآداب، قسم اللغة العربية في جامعة حمص، وعضوة في اتحاد الكتاب العرب، وقد اختطفتها عناصر مسلحة في حمص أثناء توجهها إلى عملها، الإثنين الماضي، واقتادتها إلى جهة مجهولة.

وظهرت العلي في فيديو منسوب لها على مواقع التواصل وهي تؤكد رفضها أن يفرض عليها أي من العادات التي لا تتقبلها.