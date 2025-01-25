وأرسلت السلطات التركية عناصر إنقاذ وفرقا طبية لمكان الحادث.

وقال محافظ قونيا في منشور على حسابه في منصة "إكس"، إن المبنى مرخص ولكنه غير مدرج في مشاريع التجديد الحضري.

وأضاف أن المبنى كان يضم 14 شقة، 12 منها كانت شاغرة، حسبما ذكر موقع "تركيا توداي" الإخباري.

وتحدثت مواقع تركية عن إنقاذ شخصين من تحت أنقاض المبنى، بينما لا يزال قرابة 6 أشخاص محاصرين.

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ نشر 200 فرد من فريق الإنقاذ والشرطة والإطفاء ووحدات الرعاية الصحية، مع دعم إضافي من المحافظات المجاورة.