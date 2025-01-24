ويأتي نشر علاء مبارك التدوينة بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال علاء مبارك: "بمناسبة معرض الكتاب 2025 نتذكر مشروع غنى عن التعريف ومن أهم المشاريع الثقافية مشروع "القراءة للجميع" ومكتبة الأسرة".

وأضاف علاء في التدوينة التي أرفقها بصورة لوالدته سوزان مبارك أن المشروع: "عمل على توفير ملايين الكتب بأسعار زهيدة بل وصل إلى توفره مجانا كما تم في حملة المليون كتاب حتى يكون الكتاب في متناول الجميع ويساهم في نشر المعرفة والثقافة .. كل عام وحضرتك بخير متعك الله بالصحة والعافية".

وقد تفاعل عدد كبير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي مع تدونية علاء مبارك حيث انتشر وسم "#ماما_سوزان"، و"#سوزان_مبارك" بشكل واسع.

وكانت سوزان مبارك وراء إطلاق مبادرة "القراءة للجميع" سنة 1990 مهرجان "القراءة للجميع"، بهدف نشر الثقافة ورفع الوعي القرائي بين الشباب في مصر خاصة خلال الفترة الصيفية.

كما تعد مبادرة "مكتبة الأسرة" التي أطلقتها مبارك في عام 1994 كانت جزءا من جهودها لدعم القراءة وتشجيعها حيث تم توفير مجموعة واسعة من الكتب بأسعار منخفضة لتناسب الجميع.