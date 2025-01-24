وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن هذه الظاهرة تطورت في وقت مبكر من صباح الجمعة، مما تسبب في هبوب رياح بلغت سرعتها 114 ميلا في الساعة في منطقة ميس هيد بمقاطعة غالواي، وهي أقوى عاصفة تسجل في أيرلندا بشكل مبدئي.

وحسب موقع "سكاي نيوز" البريطاني فإن "تيار اللدغة" هو منطقة صغيرة تتميز برياح شديدة الكثافة، قد تتجاوز سرعتها 100 ميل في الساعة.

وعلى عكس أنظمة الرياح الواسعة النطاق، يؤثر تيار اللدغة عادةً على منطقة صغيرة لا تتجاوز 30 ميلاً قطريا، وتستمر الرياح الأقوى فيه لفترة قصيرة تتراوح بين ثلاث إلى أربع ساعات فقط.

ويشير مصطلح "تيار اللدغة" إلى "اللّدغة في ذيل" العاصفة، التي تنتج عن تيار هواء مميز ينحدر بسرعة من ارتفاعات عالية، ومع تسارعه نحو الأسفل، يخلق هذا التيار منطقة مركزة من الرياح المدمرة التي قد تتسبب في أضرار كبيرة.

ويتابع خبراء الأرصاد تأثير العاصفة إيوين عن كثب، محذرين من ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء حدوث هذه الظواهر الجوية النادرة والشديدة.