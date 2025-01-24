ووفق وسائل إعلام محلية مصرية، فقد تحركت الأجهزة الأمنية إلى شارع كانت قد تلقت بلاغا يفيد بانبعاث رائحة كريهة منه لتكتشف وجود جثة متحللة لسيدة مغطاة على السرير في غرفة نومها.

وكشفت التحقيقات أن السيدة قتلت على يد زوجها والذي أدمن تناول المخدرات وظل يعيش مع الجثة لمدة أسبوعين هو وطفلته الصغيرة منذ ارتكاب الواقعة حتى جرى اكتشافها.

المتهم كشف أنه ضرب الضحية ضربا أفضى إلى الموت نتيجة لمشادة حدثت بينهما لكنه لم يكن يقصد قتلها وكان يحبها ولم يحد طريقة للتخلص منها سوى تركها في غرفة النوم.

لكن تحلل الجثة أدى لتفشي الرائحة في البناية التي يقيم فيها ما جعل الأهالي يتساءلون عن مصدر تلك الرائحة الأمر الذي دفع البعض للإبلاغ عن الواقعة فتحرك الأمن تجاه العقار المقصود ليجد الجثة في شقة الجاني.

وقررت النيابة حبس المتهم على أن يتم إحالته إلى محكمة الجنايات لمقاضاته بتهمة القتل.