وقد بلغت سرعة رياح العاصفة إيوين 183 كيلومترا في الساعة في جالواي وسط أيرلندا، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الأيرلندية.

وذكرت شركة الكهرباء الحكومية "إي إس بي" إنه اعتبارا من الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، انقطعت الكهرباء عن 560 ألف منزل ومزرعة وشركة.

ولدى اقتراب العاصفة، أصدرت السلطات في أنحاء من أيرلندا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا تحذيرات باللون الأحمر، وأغلقت المدارس والجامعات وطلبت من السكان اللجوء إلى ملاذ آمن.

وبدورها أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات من سوء الطقس بالنسبة لمناطق في انجلترا وويلز، وحذرت من احتمالات قطع الكهرباء وتعطل حركة السفر، وسط توقعات بهبوب رياح بسرعة 50 ميلا في الساعة في العاصمة لندن.

ونشر موقع "سكاي نيوز " البريطاني فيديو يظهر فيضانات تسببت بها العاصفة إيوين في جالواي أكواريوم في إيرلندا.

وقال، إنه تم إصدار تحذير بعدم السفر وإلغاء الرحلات الجوية مع الإبلاغ عن رياح قياسية بسبب العاصفة.

وأوضح، أن تنبيهات الرياح تغطي البلاد بأكملها مع إصدار تحذيرات نادرة من الطقس الأحمر في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.