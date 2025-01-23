وقد امتد الحريق سريعا إلى أكثر من 9400 فدان بسبب الرياح القوية مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء إجبارية لأكثر من 31 ألفا.

وقد أظهر مقطع فيديو منشر على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة النيران تلتسهم مساحات شاسعة من منطقة بحيرة كاستايك في لوس أنجلوس.

وأدى حريق هيوز الذي نشب الأربعاء على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال من لوس أنجلوس إلى زيادة العبء على فرق الإطفاء في المنطقة بعد أن تمكنت إلى حد كبير من السيطرة على حريقين ضخمين فيها.

وحذر المسؤولون سكان منطقة بحيرة كاستايك من أنهم يواجهون "تهديدا مباشرا للحياة".

وتمكنت فرق الإطفاء على مدى الأسبوعين المنصرمين في جنوب كاليفورنيا من إخماد سلسلة من حرائق الغابات الأصغر أو السيطرة عليها

وقد ظل أغلب جنوب كاليفورنيا خاضعا لتحذير من الدرجة الحمراء من خطر الحرائق بسبب الرياح القوية الجافة.