وقال موقع "المصري اليوم" إنه وخلال التحقيقات مع المتهم أفاد بأنه اعتاد شرب المياه المخلوطة بالأسمنت يوميا ليزيد من قوته وصلابته.

وأوضحت أن النيابة العامة بالأقصر أجرت الأربعاء، معاينة لمسرح الجريمة، حيث قام المتهم، الذي يعتقد أنه يعاني من مرض نفسي بقتل الشخص.

والثلاثاء، اهتزت البلاد على وقع الجريمة التي وصفت بـ"المروعة"، بعد أن ذبح المتهم شخصا في الطريق وعمد التجول برأسه في منطقة أبو الجود في الأقصر.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لوقائع الجريمة "البشعة" قبل أن تقوم أجهزة الأمن بإلقاء القبض على المتهم.