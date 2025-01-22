وأدين أولبريكت في عام 2015 في نيويورك في تهمة تتعلق بالمخدرات وغسل الأموال، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

إنقاذ ترامب

قرار الرئيس السابق دونالد ترامب أثار جدلاً واسعًا، حيث تراوحت ردود الأفعال بين التأييد والانتقاد الحاد.

وعلى منصته للتواصل الاجتماعي "Truth Social"، دافع ترامب عن قراره قائلًا: "الحثالة الذين عملوا على إدانته هم نفس الحمقى الذين شاركوا في تسليح الحكومة ضدي.. لقد حكم عليه بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 40 عاما. إنه أمر مثير للسخرية".

وقال ترامب إنه اتصل بوالدة أولبريكت لإبلاغها بأنه منح عفوا لابنها.

وقام "طريق الحرير"، الذي تم إغلاقه في عام 2013 بعد أن ألقت الشرطة القبض على أولبريكت، ببيع المخدرات غير المشروعة باستخدام عملة بيتكوين، بالإضافة إلى تجارة معدات القرصنة الإلكترونية، وجوازات السفر المسروقة.

وأدين أولبريكت بتهم تشمل التآمر لارتكاب تهريب المخدرات وغسل الأموال والقرصنة التكنولوجية.

تهمة أولبريكت

خلال محاكمته، قال ممثلو الادعاء إن موقع أولبريكت، المستضاف على "الويب المظلم" المخفي، باع مخدرات بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار دون الكشف عن هويته.

وقال ممثلو الادعاء إنه طلب أيضا ارتكاب 6 جرائم قتل مقابل أجر، بما في ذلك واحدة ضد موظف سابق في "طريق الحرير"، رغم أنهم قالوا إنه لا يوجد دليل على تنفيذ أي عمليات قتل بالفعل.

سيء السمعة

حقق الموقع سمعة سيئة من خلال التقارير الإعلامية والمحادثات عبر الإنترنت. ولا يمكن للمستخدمين الوصول إلى الموقع إلا من خلال تطبيقات وسيطة، وهو نظام يتيح للأشخاص استخدام الإنترنت دون الكشف عن هويتهم أو البلد الذي يتواجدون فيه.

وذكرت وثائق المحكمة الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الموقع يضم قرابة مليون مستخدم مسجل.

وقالت القاضية الجزئية كاثرين فورست، التي أصدرت الحكم على أولبريكت، الحاصل على شهادتين جامعيتين، إنه "لا يختلف كثيرا عن أي تاجر مخدرات آخر".