مثل مأدبات الغداء التنصيبية السابقة، يتم تقديم 3 أطباق من المأكولات البحرية واللحوم والحلوى.

وفي الطبق الأول تناول ترامب كعكة سرطان البحر مع صلصة الطماطم وصلصة الغار والخضروات المخللة ، أما بالنسبة للطبق الرئيسي فهو عبارة عن قطع لحم مع البروكلي والبطاطا.

وبالنسبة للحلوى فكانت عبارة عن شطيرة بالتفاح مع الآيس كريم بالكريمة الحامضة والكراميل.

وفي مقر الكونغرس بالعاصمة واشنطن، أدى ترامب، الإثنين، اليمين رئيسا للولايات المتحدة.

ويمثل التنصيب انتقال السلطة الرئاسية رسميا من إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى إدارة الرئيس الجمهوري ترامب.