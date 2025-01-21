وأوضحت أن بايدن هبط في مطار فاندنبرغ بدلا من سانتا باربرا الذي توجه إليه بعض الأشخاص الراغبين في اللحاق بطائرته.

وقالت ليندا بوزيلي من سانتا باربرا: "قرأت أنه قادم إلى سانتا ينز في الأخبار. أنه أمر رائع. أن تذهب للاسترخاء مع النبيذ وأشعة الشمس وجمال كاليفورنيا".

وفيما يتعلق بنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، فيبدو أنها هبطت في بوربانك، في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

ولدى كامالا منزل في منطقة برينتوود، وقد تتطوع في مطبخ وورلد سنترال لمساعدة الناجين من الحرائق الأخيرة.

من جانبها، ذكرت صحيفة بوليتيكو أن بايدن وزوجته سيقيمان في عقار مملوك للميلياردير والصديق جوي كياني، وهو عقار معروف باسم كياني برسيرف وقد أقام فيه خلال زيارته السابقة للولاية في شهر أغسطس.