تمت خياطة ملابس السيدة الأولى يدويا في مدينة نيويورك واعتمدت على المصممين الأميركيين آدم ليبس، وإريك غافيتس.

وأضافت القبعة الواسعة لمسة مختلفة للغاية على مظهر زوجة الرئيس على الرغم من أنها حجبت عينيها بالكامل.

وقال ليبس إنه "كان شرفا لمرسمي في نيويورك أن يصمم لميلانيا ملابس لتقليد يجسد جمال الديمقراطية الأميركية، وأن زيها كان نتاجا لأفضل الحرفيين في أميركا".

أعرب غافيتس أيضا عن فخره بإبداعه المصنوع يدويا، والذي صنعه بنفسه، وقال إن 8 بالمئة فقط من الخياطة اليدوية على القبعة كانت مخيطة آليا.

وأضاف: "لم تلمسها أيد أخرى قبل أن يتسلمها هيرفي بيير، مصمم أزياء ميلانيا الشخصي".

وتخلت السيدة الأولى عن تقليد لباس لون مشرق من أجل التميز عن الآخرين، وبدلا من ذلك، استلهمت ميلانيا أسلوب بيوت الأزياء الراقية الأوروبية واختارت البساطة أحادية اللون.

ويبدو أن اختيارات ميلانيا تفتح الباب بالتأكيد أمام احتمال أن يكون لديها شيء مختلف تماماً في ذهنها فيما يتصل بالموضة خلال السنوات الأربع المقبلة.