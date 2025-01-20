ورغم أن الطقس كان باردا للغاية في واشنطن، ظهر فيترمان، خلال حفل التنصيب، مرتديا لباسا رياضيا صيفيا.

وارتدى السيناتور الديمقراطي "هودي" أسود و"شورت" (سروالا قصيرا) وحذاء رياضيا.

وانتقد نشطاء على المواقع الاجتماعية فيترمان (55 عاما) بسبب ما ارتداه، وقالوا إن الأمر يعد مخالفا للأعراف والبروتوكولات خلال المناسبات والحفلات الرسمية.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يظهر فيها جون فيترمان بهذه الملابس الرياضية الصيفية، حيث سبق أن ارتدى لباسا مماثلا خلال استضافته من قبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، العام الماضي.

كما يرتدي أحيانا نفس النوع من السراويل القصيرة في مقر الكونغرس.

وعندما سئل فيترمان عن هذا الأمر سابقا، كشف أن هذا النوع من الملابس، التي بدأ يرتديها بعد فترة قضاها في المستشفى بسبب الاكتئاب في وقت سابق من عام 2023، تجعله أكثر راحة.

ولم يكن جون يرتدي الملابس الرياضية في المناسبات الرسمية قبل دخوله المستشفى.

وفي مقر الكونغرس بالعاصمة واشنطن، أدى ترامب، الإثنين، اليمين رئيسا للولايات المتحدة.

ويمثل التنصيب انتقال السلطة الرئاسية رسميا من إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى إدارة الرئيس الجمهوري ترامب.

بذلك، أصبح ترامب الرئيس الأميركي الـ47.