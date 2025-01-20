وتعرض ترامب لموقف محرج حينما أراد تقبيل زوجته ميلانيا أمام الحضور في مبنى الكونغرس (الكابيتول).

واقترب ترامب من زوجته وسط تجمع حاشد من الحاضرين وحاول تقبيلها على خدها، لكنه فشل في ذلك بسبب قبعة كبيرة كانت تضعها على رأسها.

واضطر ترامب لإعطاء زوجته "نصف قبلة"، حيث تجنب الإحراج واكتفى بقبلة في الهواء.

المشهد جذب أنظار المتابعين وتسبب في حالة من الضحك للحاضرين في القاعة وكذلك المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.