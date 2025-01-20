وتوضح خبيرة التنمية البشرية مروة كرورة، في حديثها للصباح على سكاي نيوز عربية، أن الترقية قد تأتي مع "حواجز نفسية" تؤثر سلبًا على الموظف.

فتقول كرورة إن الموظفين الذين يسعون للترقية غالبًا ما يواجهون "صدمة كبيرة" عند الانتقال من دورهم السابق إلى منصب إداري، حيث "نكتشف أن التحديات أكبر من قدرتنا على التحمل"، ما قد يؤدي إلى اتخاذ قرار الاستقالة.

وتستعرض كرورة الأسباب التي تجعل الترقية غير مريحة للبعض، ومنها التوقعات العالية، حيث قد يجد البعض أن المنصب الجديد لا يحقق التغييرات التي كانوا يتمنونها، بل يتسبب في زيادة الضغوط وتدني التوازن بين العمل والحياة الشخصية. "المسؤوليات الجديدة قد تتطلب وقتًا أكبر من الموظف، مما يؤدي إلى خلل في حياته الاجتماعية والعائلية"، كما تشير كرورة.

أسباب أخرى تستعرضها كرورة تتعلق بغياب الدعم المؤسسي، حيث تقول: "إذا كانت المؤسسة لا توفر الموارد اللازمة لدعم النجاح في الدور الجديد، فإن الموظف قد يشعر بالعجز أمام هذه المسؤوليات المتزايدة". وهذا، بحسب كرورة، من العوامل الأساسية التي تدفع الموظف للاستقالة بعد الترقية.

وتؤكد كرورة أنه على المؤسسات أن توفر "الدعم والموارد اللازمة للموظفين الجدد"، وخاصة أولئك الذين ينتقلون إلى المناصب الإدارية، من خلال تقديم التدريب والارشاد المستمر لضمان النجاح في هذه المراحل الحرجة.

الترقية، إذن، قد تكون فرصة كبيرة للتقدم، لكنها قد تتحول إلى عبء ثقيل إذا لم تكن هناك بيئة عمل داعمة وأدوات مساعدة لتحسين الأداء الشخصي والإداري.