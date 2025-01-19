فقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه موظفون في مطار بولاية غوجارات غربي الهند وهم يدفعون طائرة إلى الخلف بأيديهم العارية.

والسبب على الأرجح هو عدم توافر المعدات التقنية والفنية اللازمة لجر الطائرة إلى مكان آخر، كما هو الحال في مطارات أخرى، حيث يستخدم الجرار لدفع الطائرة أو سحبها، كما تقتضي إجراءات السلامة.

ومن المفترض أنه لم يكن على متن الطائرة العملاقة ركاب.

ومن الواضح أن الطائرة كانت تعاني من عطل في محرك عاكس الدفع، ما اضطر إلى الاستعانة بالطاقم الموجود.

وفي المقطع نفسه، شوهد بعض المسافرين ممكن كانوا في المطار في تلك اللحظة، ومن بينهم بالتأكيد من صور اللقطات، وهم يضحكون سخرية على المشهد الغريب.