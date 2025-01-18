وقالت صاحبة دار النشر، كريستين غليبا، في تصريحات للموقع الإلكتروني لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية: "نبيع حاليا نحو 12 ألف نسخة أسبوعيا، وهذا أمر مذهل".

وفي كتابها المكون من 736 صفحة، والذي كتبته بالتعاون مع صديقتها المقربة منذ سنوات ومستشارتها السياسية بياته باومان، تستعيد المستشارة السابقة، البالغة من العمر 70 عاما، ذكريات حياتها وسيرتها المهنية.

ويبلغ سعر الطبعة ذات الغلاف المقوى 42 يورو.

وقالت غليبا: "كان من المهم للغاية بالنسبة لنا ولمؤلفتي الكتاب الوصول إلى جمهور الشباب أيضا.. المقابلة التي أجرتها المذيعة هاتسل بروغر مع السيدة ميركل حققت 1.5 مليون مشاهدة على يوتيوب".

وأضافت أن العديد من المستخدمين شاركوا مقتطفات منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن جمهور الشاب أصبح بذلك على دراية بالكتاب.

وبحسب بيانات غليبا، فإن حوالي ثلث القراء من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، كما حضر العديد من الشباب أيضا حفلات توقيع الكتاب.

وقالت غليبا: "اعتقد أن الكتاب يمكن أن يقدم أيضا شيئا للأشخاص الذين ليسوا على دراية بالسياسة، من خلال قصة حياة أنغيلا ميركل المميزة، والتي تبين أن أولئك الذين في القمة ليسوا هم من يصنعون السياسة، بل الأشخاص الذين يساعدون في تشكيل مجتمعنا، بكل نقاط قوتهم وضعفهم".

وأضافت غليبا: "في ألمانيا، بعنا 600 ألف نسخة حتى عيد الميلاد. هذا مذهل حقا"، مشيرة أيضا إلى نجاحات دولية "عملاقة"، حيث بيع في الولايات المتحدة 25 ألف نسخة من الكتاب في الأسابيع الأولى من نشره، وإنجلترا 40 ألف نسخة.

وقالت: "في هولندا، كان الكتاب رقم واحد في قائمة الكتب الأكثر مبيعا بعد بيع 25 ألف نسخة منه".

وبحسب بياناتها، كان الكتاب أيضا ضمن قائمة الكتب الأكثر مبيعا في إيطاليا وجميع الدول الاسكندنافية.