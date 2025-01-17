ونبه المدعي العام في المدينة محامي الدفاع من خطورة تعرض أكثر من 3600 قضية مفتوحة تتعلق بالمخدرات لنشاط القوارض التي تتغذى عليها وفق ما ذكر موقع سي بي إس نيوز.

وقال عمدة هيوستن جون ويتمير، في مؤتمر صحفي، الجمعة: "على سبيل المثال، لدينا 400000 رطل من الماريغوانا مخزنة (قرابة 182000 كيلو غرام)، والفئران هي الوحيدة التي تستمتع بها".

وقال جوشوا رايس، المستشار العام في مكتب المدعي العام لمقاطعة هاريس، إن القوارض دخلت أيضا في عبوات تحتوي على فطر.

وتابع رايس: "تم إخطار مكتب المدعي العام لمقاطعة هاريس الأسبوع الماضي بأن غرفة أدلة المخدرات في إدارة شرطة هيوستن في 1200 ترافيس لديها مشكلة أو قضية مع القوارض".

ووفقا لشبكة سي بي إس حصلت إدارة شرطة هيوستن والوكالات الأخرى على إذن من مكتب المدعي العام لتدمير أي أدلة مخدرات من القضايا التي تمت الموافقة عليها قبل عام 2015.

وتابع رايس أنها ليست مجرد قضية في هيوستن بل قضية وطنية، وذكر مسؤولون في الشرطة أن القضية موجودة منذ التسعينيات.

وفي مارس الماضي، قال المسؤولون إن القوارض كانت تستهلك المخدرات في غرفة الأدلة في مقر إدارة شرطة نيو أورليانز المتدهور.

وشهدت رئيسة إدارة شرطة نيو أورليانز آن كيركباتريك في اجتماع لجنة العدالة الجنائية بالمدينة: "الفئران تأكل الماريغوانا الخاصة بنا. كلهم تحت تأثير المخدرات".