وقالت دياز (52 عاما) في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية عندما سُئلت عن كيفية قضاء وقتها بعيدا عن صناعة السينما: "كان هذا أفضل عقد في حياتي، تزوجت، وكونت عائلة، كان الأمر مذهلا! لقد كانت نعمة بالنسبة لي أن أتمكن من اغتنام هذا الوقت لنفسي، وقد كان امتيازا بالنسبة لي أن أتمكن من صنع الأفلام، وهو أمر يحلم به الكثيرون ولا يستطيع فعله سوى عدد قليل من الناس، وحقيقة أنني أستطيع الاستمرار في القيام بذلك مرة أخرى الآن - بعد انقطاع دام عشر سنوات - تجعلني سعيدة حقا".

تجدر الإشارة إلى أن فيلم دياز الجديد "العودة إلى الميدان" متاح على منصة "نتفليكس" اعتبارا من الجمعة بمشاركة نجم هوليوود جيمي فوكس.

وتدور أحداث الفيلم الكوميدي-الحركي حول زوجين يعودان إلى عالم التجسس بعد 15 عاما من تركهما لوكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي ي إيه".

وكان آخر فيلم لدياز قبل العودة في عام 2014.

وقالت دياز: "تظل عائلتي هي الأولوية القصوى بالنسبة لي، خذ هذا في الاعتبار عندما أعمل. وكان من المزايا الرائعة أيضا لهذا الفيلم أننا صورناه في لندن، في أميركا عليك دائما التصوير لمدة 12 ساعة يوميا، على الأقل! في لندن ينتهي اليوم بعد 10 ساعات فقط، لذا تمكنت من قضاء الصباح أو المساء مع عائلتي، أو حتى كليهما، وهو أمر لطيف حقا".

تجدر الإشارة إلى أن دياز متزوجة من مغني الروك بنجي مادن، ويعيش الاثنان مع طفليهما بعيدا نسبيا عن أعين الجمهور.