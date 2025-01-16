وأوضح الفاتيكان، في بيان له، أن البابا فرنسيس أصيب في ساعده الأيمن جراء سقوطه في مقر إقامته دون حدوث كسور.

البيان أوضح أن الحادث وقع في بيت القديسة مارتا، و"أصيب البابا فرنسيس بكدمة في ساعده الأيمن، وتم تركيب جبيرة للذراع كإجراء احترازي".

وذكر الفاتيكان أن سقوط البابا اليوم وقع في سانتا مارتا، وشوهد البابا فرنسيس لاحقا وقد تم تركيب حمالة لذراعه اليمنى.

يذكر أنه في 7 ديسمبر الماضي، أصيب البابا في ذقنه بعد اصطدام بمنضدة سرير نومه في ما يبدو أنه سقوط مما أسفر عن إصابته بكدمة قوية.