وأضاف الأطباء للصحفيين أن خان (54 عاما) "في سبيله للتعافي التام" بعد الطعنات التي أصابت عموده الفقري والرقبة واليد.

وقال نيتن دانجي أحد الأطباء الذين يعالجون خان "تلقى إصابة بالغة في الحبل الشوكي للعمود الفقري من ناحية الصدر بسبب غرس سكين في العمود الفقري، وأجريت جراحة لإزالة السكين وعلاج التسرب في السائل الشوكي".

وذكرت الشرطة ووسائل إعلام محلية إن خان تعرض للهجوم بعد منتصف الليل بفترة وجيزة عندما حاول منع متسلل، يعتقد أنه لص، من اقتحام منزله في حي باندرا الراقي".

وأشارت إلى أن عاملة في المنزل تعرضت أيضا للهجوم وتتلقى العلاج.

وخان من بين نجوم البلاد الأكثر نجاحا في شباك التذاكر وهو نجل لاعب الكريكت السابق منصور علي خان باتودي والممثلة شارميلا طاغور، وهو زوج المثلة كارينا كابور وابنته سارة من زواج سابق ممثلة في بوليوود أيضا.

وقال مسؤول كبير في الشرطة للصحفيين إنهم حددوا هوية المهاجم وأطلقوا عملية ملاحقة بحثا عنه وأضاف "المتهم حاول الدخول عبر مخرج الحريق يبدو أنها محاولة سرقة".

وطالب نجوم وزعماء المعارضة في البلاد الشرطة بتكثيف الإجراءات الأمنية في المدينة.