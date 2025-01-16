وبحسب ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فإن العراك نجم عن دخول مسلحين للحي المعروف بغالبيته المسيحية وقاموا بتوزيع أوراق تدعو لارتداء النقاب وتمنع التدخين والاختلاط.

الدعوات أثارت غضب شباب الحي ممن اعتبروا أن في ذلك تعد على خصوصية الحي المسيحي.

وبحسب المتداول فإن شباب الحي تمكنوا من مصادرة أسلحة المسلحين والكشف عن وجوههم، إلى أن حضرت دوريات من هيئة تحرير الشام، وأكدت أنهم مجهولون يحاولون إشعال فتنة.

وشهدت العديد من المناطق في دمشق حالة من الفوضى رافقها في بعض الأحيان اعتداءات على أماكن مقدسة، وسط مطالبات لاحترام خصوصية المجتمع السوري المتنوع مذهبيا وقوميا وعرقيا.

وتواجه الإدارة السورية الجديدة تحديات وضغوطات دولية ومحلية حول حماية حقوق الأقليات في البلاد، كأحد الشروط لإخراج سوريا من عزلتها السياسية ودعمها في مرحلتها الانتقالية.