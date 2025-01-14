وقال حكيمي في برنامج "ABtalks" على قناة أنس بوخش في منصة "يوتيوب" إنه بدأ جني المال عندما لعب كرة القدم في سن صغيرة، لكن لم يكن في تلك السن يملك ما يكفي من الخبرة لإدارة هذه الأموال، لذا كانت والدته هي من تتولى إدارة شؤونه المالية.

وأوضح حكيمي أنه لطالما كان يستشير والدته في الأمور المتعلقة بالمال ويمنحها إدارتها ولم لم يكن الموضوع مرتبط بتفاصيل الزواج، بل كان الأمر كذلك منذ بداية مسيرته.

وأشار حكيمي إلى أن الشهرة والمال يجعلان الشخص يتريث في اختيار من يمكنه الوثوق بهم، مؤكدا أن والدته كانت دائما في صدارة الأشخاص الذين يعتمد عليهم.

وفي حديثه عن تجربة الطلاق، كشف حكيمي أن التجربة جعلته شخصا أقوى وأكثر قدرة على التعامل مع علاقاته المستقبلية، مؤكدا أنه تعلم أهمية العناية بنفسه وبالمحيطين به.

وكانت تقارير صحفية في إسبانيا وفرنسا، قد ذكرت أن زوجة حكيمي فوجئت بأنه وضع أمواله وأملاكه باسم والدته، فيما كانت شريكته السابقة ترغب في نيل حصة من ثروته، إثر مباشرة إجراءات الطلاق.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلا عن مجلة "First mag" الفرنسية، أن زوجة حكيمي، وهي الممثلة الإسبانية، هبة إبوك، فوجئت بأن لاعب باريس سان جيرمان ليس لديه شيء باسمه.

وأثار هذا الخبر ضجة في إسبانيا، لأن زوجة حكيمي ممثلة معروفة وثرية، ويفترض ألا تكون في حاجة إلى المطالبة بجزء من ثروة اللاعب المغربي، بحسب معلقين.

ويعد حكيمي من بين اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الفرنسي، إذ يكسب أكثر من مليون يورو في الشهر.

ويرتبط اللاعب المغربي بعلاقة وثيقة مع والدته، حيث يحرص على اصطحابها معه إلى فعاليات التكريم ومباريات الكرة.