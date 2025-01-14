وأعربت الأميرة (42 سنة)، في منشور على منصة "إكس"، عن شكرها العميق لأولئك الذين ساعدوها وزوجها الأمير ويليام.

وكتبت "لم يكن بمقدورنا أن نطلب أكثر من ذلك .. فما تلقيناه من رعاية ونصيحة خلال فترتي كمريضة كانتا من قبيل الاستثناء".

وأضافت "كما يعرف أي شخص مر بتشخيص السرطان، يستغرق الأمر وقتا للتكيف مع الوضع الجديد. ومع ذلك، أنا أتطلع إلى سنة مليئة بالإنجازات".

وفي وقت سابق، خلال زيارتها لمستشفى رويال مارزند في غرب لندن، شكرت كاثرين الموظفين وتعاطفت مع مرضى السرطان بشأن العلاج "الصعب"، لكنها طمأنتهم بوجود "نور في نهاية النفق".

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التأكيد على أن الأميرة في مرحلة الشفاء من السرطان.

وعندما أعلنت في سبتمبر الماضي أنها أكملت علاجها الكيميائي، قالت كاثرين: "التركيز الآن هو فعل كل ما أستطيع للبقاء خالية من السرطان."

وخضعت أميرة ويلز، لعملية جراحية كبيرة في البطن في يناير الماضي كشفت عن وجود ورم سرطاني، وهي تتلقى العلاج منذ ذلك الحين.