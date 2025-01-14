وظهر سليمان في فيدوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصوله إلى مطار دمشق وقد حمله المحتفلون على الأكتاف وهو يلتحف العلم السوري الجديد.

كما حظي سليمان باستقبال حافل خلال زيارته لإحدى المقاهي وسط العاصمة السورية دمشق.

وكان سليمان، قد نشر فيديو له من داخل طائرة متجهة إلى دمشق. وقال في الفيديو الذي نشره على إنستغرام: "في الطائرة بعد 13 عاما متجها إلى دمشق.. زمان والله اشتقنا يا شام".

وغادر جمال سليمان سوريا في نهاية عام 2011، ولم يتمكن من العودة منذ ذلك الوقت، بسبب نظام الرئيس السابق بشار الأسد.