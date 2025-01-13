ومع اقتراب النيران، نزل سائقون من سياراتهم لتقديم المساعدة ومحاولة إنقاذ قطيع الأغنام الذي بدأ في الهروب نحو الشارع.

وبعد التدخل السريع، تم نقل القطيع إلى شاحنات كبيرة حيث تم تأمينها بعيدا عن خطر الحريق.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر طبي، أن حصيلة ضحايا الحرائق في لوس أنجلوس بلغ 24 قتيلا، وسط توقعات بارتفاعها.

وتسببت الحرائق المستعرة في لوس أنجلوس في اندلاع النيران في عشرات الآلاف من الأفدنة وحرق عدد هائل من المباني.

ورصدت أوامر إخلاء لأكثر من 166 ألف شخص، بينما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن خسائر الحرائق في لوس أنجلوس تصل لـ150 مليار دولار.