ويظهر البرنامج ميغان وهي تقوم بالطبخ وأعمال البستنة وأعمال يدوية بالإضافة إلى إقامة الحفلات.

وكان من المقرر أن يبدأ بث البرنامج عالميا على شبكة نتفليكس، الأربعاء.

وقالت الشبكة في وقت متأخر الأحد إنه بناء على طلب من دوقة ساسكس، سيتم إرجاء بث البرنامج إلى الرابع من مارس المقبل.

وقالت ماركل في بيان: " أعرب عن امتناني لشركائي في نتفليكس لدعمهم لي في قراري بإرجاء إطلاق البرنامج، في الوقت الذي نركز فيه على حاجات المتضررين من حرائق الغابات في ولايتي كاليفورنيا".