وقال سليمان في الفيديو الذي نشره على إنستغرام: "في الطائرة بعد 13 عاما متجها إلى دمشق.. زمان والله اشتقنا يا شام".

وكان جمال سليمان خرج من سوريا في نهاية عام 2011، ولم يتمكن من العودة منذ ذلك الوقت، بسبب نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

كما قال أنه في فترة رأس السنة عام 2012، اتجه إلى مصر، ولم يستطع العودة إلى سوريا، بعدما اقتحم الأمن منزله.

وقال حينها في مقابلة: "وصلني خبر بعدم الرجوع، ومن ذلك التاريخ لم أعد.. وطلبت من زوجتي السفر فورا إلى مصر مع ابني محمد ووالدها".