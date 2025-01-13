وقال المقاتل الروسي في الفنون القتالية المختلطة، حبيب نورمحمدوف، إنه تم إنزاله من رحلة جوية في الولايات المتحدة، بعد خلاف حول مقاعد الجلوس، مع موظفي الخطوط الجوية في مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس.

في منشور على موقع إكس، الاثنين، أوضح أسطورة (UFC) أن الحادث وقع على متن رحلة لشركة "فرونتير إيرلاينز"، وتساءل عما إذا كان قد وقع ضحية للتمييز العنصري.

أزمة حبيب

وانتشرت لقطات الحادث على نطاق واسع عبر الإنترنت، حيث ذكرت التقارير الأولية أنها حدثت على متن رحلة تابعة لشركة طيران ألاسكا.

وتمحور الخلاف حول ما إذا كان نورمحمدوف، الذي كان يجلس في مقعد قرب باب الخروج بالطائرة، مستعدا أو قادرا على مساعدة الركاب الآخرين في حالة الطوارئ، وفقا لمضيفة الطيران.

وقال بطل UFC البالغ من العمر 36 عاما، على إكس، إن المضيفة التي تحدثت معه "كانت وقحة للغاية منذ البداية".

وقال إنه على الرغم من أنه يتحدث "الإنجليزية بشكل جيد للغاية ويمكنه فهم كل شيء ووافق على المساعدة، إلا أنها أصرت على إزاحتي من مقعدي".

ماذا حدث لاحقا؟

وقال حبيب: "بعد دقيقتين من المحادثة، اتصلت بالأمن وتم إجباري على النزول من الطائرة، وبعد ساعة ونصف استقلت شركة طيران أخرى وغادرت إلى وجهتي".

وشدد: "لقد بذلت قصارى جهدي للحفاظ على الهدوء والاحترام كما ترون في الفيديو".

وتساءل: "لست متأكدا من أساس هذه التصرفات.. هل هي عنصرية أم قومية أم غير ذلك".