وقالت الداخلية المصرية في منشور على حسابها في "فيسبوك": "تم تداول مقطع فيديو بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بتصوير مشاهد لخطف أطفال من الشارع وبنهاية المقطع يظهر أحد الأشخاص يحذر المواطنين بزعم انتشار حالات اختطاف الأطفال والإتجار بالأعضاء وخاصة بمحافظة قنا".

وأضاف المنشور: "بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة وتصوير وتداول المقطع (5 أشخاص – مقيمين بمحافظة قنا) وكذا الدراجة النارية المستخدمة في تصوير المقطع".

وتابع: "بمواجهتهم أقروا بأن المقطع المشار إليه عبارة عن مشاهد تمثيلية لخطف الأطفال من خلال الاستعانة بأطفال أهالي القرية بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية للصفحة القائمين على إدارتها وتحقيق أرباح مادية".

وأكدت الداخلية المصرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المتورطين في تصوير ونشر مقطع الفيديو.