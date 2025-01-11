وطلبت خدمة الإطفاء والإنقاذ في منطقة "با رين" تجنب المنطقة لتسهيل وصول خدمات الطوارئ.

وقالت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية إن الحادث وقع بعد أن غيرت إحدى عربات الترام مسارها واصطدمت بترام ثابت.

وأضافت أن نحو 30 شخصا أصيبوا في الحادث، وجرى نقل 15 منهم إلى المستشفى.

ونشر رجال الإطفاء، الذين أوضحوا أن الحادث وقع في محطة الترام المركزية في ستراسبورغ، "العديد من الموارد" في الموقع.

وقال أحد الركاب إنهم أصيبوا بـ"الصدمة"جراء الحادث، مشيرا إلى أن الركاب سقطوا فوق بعضهم البعض أثناء الاصطدام.

كانت ستراسبورغ أول مدينة فرنسية كبرى تعيد تشغيل شبكة الترام، بدءا من عام 1994. ولم تقع أي حوادث كبرى منذ ذلك الحين.