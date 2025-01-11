ونفذت الأجهزة الأمنية لمكافحة المخدرات عدة مداهمات وعمليات تفتيش في ولايات أريانة وبن عروس قرب العاصمة، وولايتي سوسة والقيروان.

وأدت العملية الأمنية إلى ضبط 1816 صفيحة من مخدر القنب الهندي زنتها 185 كيلوغراما ومبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية، وكمية من المصوغ بقيمة إجمالية تجاوزت مليون دينار تونسي (300 ألف يورو) و14 سيارة ومركب بحري.

كما أعلنت الداخلية عن ضبط 21 شخصا ينشطون ضمن الشبكة الإجرامية.

وتشن الأجهزة الأمنية في تونس عمليات واسعة النطاق ومتتالية في عدة ولايات لتعقب العصابات المتاجرة بالمخدرات، في ظل زيادات لافتة في جرائم العنف في الأحياء الشعبية ومحيط المؤسسات التعليمية.

ويقدر عدد الموقوفين في الجرائم المرتبطة بالمخدرات بنحو ثلث الموقوفين في السجون التونسية.