ويظهر في لقطات الفيديو شخصان يرتديان سترتين وسروالين أمام مطعم في ملبورن جنوب شرق أستراليا، ويحملان عبوة تحتوي على "سائل قابل للاشتعال" بحسب الشرطة.

وحاول أحدهما إشعال السائل في واجهة المبنى، في زاوية لا تلتقطها كاميرا المراقبة.

ونشب حريق فجأة، فخلع الشخص سرواله على عجل وهرب عاريا، ولا يبدو أن شريكه قد أصيب.

وأشارت شرطة ولاية فيكتوريا التي نشرت اللقطات الخميس، إلى أن محاولة حرق المطعم تمت في 25 ديسمبر.

وقالت في بيان إن "المحققين نشروا لقطات كاميرات المراقبة لشخصين لاعتقادها أنها قد تساعد في التحقيق".