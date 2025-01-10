وارتدى زوكربرغ ساعة من نوع "غروبل فورسي"، وهي ماركة سويسرية لساعات تصنع يدويا.

وتبلغ قيمة الساعة 900 ألف دولار، وارتداها زوكربرغ أثناء تحدثه عن سياسات موقع فيسبوك وإنستغرام الجديدة، والتي تحفز "حرية التعبير".

ووفقا لموقع "ماشبل" تنتج الشركة السويسرية فقط قطعتين أو ثلاثة قطع لساعات فئة "Hand Made 1" كل عام، وهي الساعة التي ارتداها زوكربرغ.

ويستغرق صنع كل ساعة ما يقرب من 6 آلاف ساعة.

وانتقد البعض ارتداء زوكربرغ للساعة الفارهة، والتي تأتي على عكس "المظهر البسيط" الذي يتنباه زوكربرغ في ملابسه خلال ظهوره العلني عادة.

كما انتقد البعض "تباهي زوكربرغ بثروته، خلال الإعلان الهام الذي يهتم بسياسات مواقع التواصل الاجتماعي والعمل مع الحكومة الأميركية.

وسخر أحد مستخدمي منصة إكس: "زوكربرغ يرتدي ساعة بقيمة مليون دولار تقريبا في مقطع الفيديو الإعلاني الخاص بسياسات فيسبوك.. كيف يدي إنه يفهم التحول الثقافي للمجتمع وهو يرتدي ساعة تكلف أكثر من منازل معظم الناس".

وفي إعلان فيسبوك، تحدث زوكربرغ عن خططه للعمل مع الرئيس الأميركي القادم دونالد ترامب في مواجهة الحكومات في جميع أنحاء العالم التي تلاحق الشركات الأميركية وتضغط من أجل فرض المزيد من الرقابة عليها.