وظهر ملحم خلف في مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يغادر البرلمان ملتحفا بألوان العلم اللبناني وحاملا معه حقيبته، بعد أن قضى 722 يوما داخل البرلمان.

ما القصة؟

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن خلف كان قد قرر الاعتصام داخل مجلس النواب منذ بدء شغور الرئاسة إثر نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2020.

وأوضحت أن النائب اللبناني قرر الاعتصام التزاما منه بنص الدستور الذي يوجب على المجلس الانعقاد بشكل مستمر حتى يتم انتخاب رئيس.

وأكدت أن خلف قام بتوضيب أغراضه وغادر المجلس بعد انتخاب الرئيس الـ14 للبنان، ظهر الخميس.

وكان ملحم خلف، نقيب المحامين السابق في بيروت، قد فاز بمقعد نيابي في دائرة بيروت الثانية ضمن لائحة "بيروت التغيير" التي تضم شخصيات من المجتمع المدني.

ويعتبر خلف من الأسماء البارزة في التظاهرات التي طالبت بالتغيير في لبنان، وقد حقق فوزا كمستقل بدعم من المجموعات المدنية في انتخابات نقيب المحامين التي جرت في نوفمبر 2019.

وانتخب البرلمان اللبناني جوزيف عون، رئيسا جديدا للبنان، بعد جولة انتخابية ثانية، ظهر الخميس.

وحصل عون على 99 صوتا من أصل 128 في الجولة الثانية بعدما لم يحصل عون على أكثرية الثلثين المطلوبة للفوز بالرئاسة خلال الدورة الأولى من اقتراع النواب قبل ذلك.