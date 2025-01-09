وأدى الحريق في وادي رونيون الشهير إلى إخلاء إلزامي أثر على بعض المواقع الشهيرة في هوليوود، بما في ذلك مسرح دولبي، حيث يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار، وهوليوود باول.

وأدت الحرائق إلى تأجيل 3 حفلات توزيع جوائز كان من المقرر إقامتها هذا الأسبوع، كما جرى تأجيل إعلان ترشيحات الأوسكار للأسبوع المقبل، وفقا لموقع المحطة التليفزيونية الأميركية "kstp"

ويوم الثلاثاء، اندلع الحريق في حيّ باسيفيك باليسايدس أسفل جبال سانتا مونيكا شمال غرب المدينة والذي يعجّ بفيلات يبلغ سعر كل منها ملايين الدولارات ويقطنها مشاهير هوليوود.

وأتت النيران في غضون ساعات على ما يقرب من 1200 هكتار.

واضطرت فرق الإطفاء إلى الاستعانة بجرافة لشق طريقها إلى الحي. وتسبّب الحريق بسحابة ضخمة من الدخان أمكن رؤيتها من أي مكان في المدينة الكبيرة.