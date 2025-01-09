وفي الفيديو، يظهر موظفو مستشفى محلي وهم يقومون بإجلاء العديد من المرضى على كراسي متحركة، تحسبا لوصول الحريق إلى المستشفى.

والأربعاء، أعلنت السلطات الأميركية أن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، في حرائق الغابات التي اندلعت عند مشارف لوس أنجلوس ولا تزال خارج السيطرة، محذرة من أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وأتت نيران هذه الحرائق الضخمة التي أججتها رياح عاتية على أكثر من ألف مبنى في ثاني كبرى مدن الولايات المتحدة، وأرغمت عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم.

وامتلأ الهواء بسحابة كثيفة من الدخان والرماد، مما دفع إلى إصدار تحذيرات بشأن جودة الهواء في منطقة واسعة من جنوب كاليفورنيا.

ويزيد الدخان الناتج عن الحرائق من الجسيمات الصغيرة في الهواء المعروفة بالمواد الجسيمية، التي يمكن أن تكون ضارة للصحة.

ويعد الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون حالات مثل أمراض القلب والرئة، الأكثر حساسية لتأثيرات ذلك.

يشار إلى أن حرائق الغابات المستعرة، التي تحاصر مدينة لوس أنجلوس، امتدت إلى منطقة هوليوود هيلز أمس الأربعاء.

وأمرت السلطات بإجلاء أكثر من 100 ألف شخص لأن الرياح العاتية والجافة تعرقل جهود مكافحة الحرائق التي أتت على آلاف الأفدنة منذ أن بدأت يوم الثلاثاء.

وقالت كارين باس رئيسة بلدية لوس أنجلوس، في مؤتمر صحفي بعد أن قطعت زيارة رسمية إلى غانا وعادت إلى المدينة، "هذه العاصفة النارية هي الأكبر".

وكان البيت الأبيض قال ‬‬‬أمس الأربعاء إن الرئيس الأميركي جو بايدن ألغى رحلته المرتقبة إلى إيطاليا، التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الخميس، لأنه يرغب في التركيز على قيادة الجهود الاتحادية للتعامل مع الحرائق في كاليفورنيا.

وانضم الرئيس جو بايدن، الذي أعلن الحرائق كارثة كبرى، إلى حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم في محطة إطفاء سانتا مونيكا لمتابعة جهود مكافحة النيران.