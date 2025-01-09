وقد حصد مقطع الفيديو (مفبرك) المنشور على حساب ماسك في منصة "إكس"، أكثر من 24 مليون مشاهدة و18 ألف تعليق بعد أقل من 17 ساعة فقط من مشاركته.

واكتفى ماسك بنشر الفيديو دون أن يرفقه بأي تعليق.

والاثنين، أعلن جاستن ترودو، استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم، موضحا أنه سيواصل أداء مهامه إلى أن يختار حزبه خليفة له.